Inchiesta immobili Vaticano | card Becciu tra i 10 indagati | Segreteria di Stato parte civile

(Di sabato 3 luglio 2021) Clamorosa svolta nelle indagini sugli investimentiari dela Londra: il presidente del tribunale della Santa Sede ha disposto il rinvio a giudizio per 10 persone e 4 società. Il ...

Advertising

Ettore32058486 : RT @Droghiere: Dopo #Malika, eccone un’altra! La comunista (si definiva marxista) fondatrice di “Black Lives Matters” lascia il movimento d… - darkod94 : RT @Droghiere: Dopo #Malika, eccone un’altra! La comunista (si definiva marxista) fondatrice di “Black Lives Matters” lascia il movimento d… - Marco_Scarcia : RT @Droghiere: Dopo #Malika, eccone un’altra! La comunista (si definiva marxista) fondatrice di “Black Lives Matters” lascia il movimento d… - willE05254860 : RT @Droghiere: Dopo #Malika, eccone un’altra! La comunista (si definiva marxista) fondatrice di “Black Lives Matters” lascia il movimento d… - eleonoraamiceli : RT @Droghiere: Dopo #Malika, eccone un’altra! La comunista (si definiva marxista) fondatrice di “Black Lives Matters” lascia il movimento d… -

Ultime Notizie dalla rete : Inchiesta immobili

Clamorosa svolta nelle indagini sugli investimenti immobiliari del Vaticano a Londra: il presidente del tribunale della Santa Sede ha disposto il rinvio a giudizio per 10 persone e 4 società. Il ...... in favore di cittadini extracomunitari i quali, dopo avere affittato degli, chiedevano e ... I fatti - riferisce un comunicato - risalgono alla primavera del 2019, mentre l'è stata ...Il cardinale Becciu e altri 9 imputati andranno a processo il prossimo 27 luglio nell'ambito dell'inchiesta di compravendite immobiliari milionarie all’estero e ...L'alto prelato, ex numero tre della Curia, si difende parlando di "macchinazione" ordita nei suoi confronti. Il processo inizierà il 27 luglio ...