Ferrari, male in Q2: entrambe le vetture eliminate in GP Austria (Di sabato 3 luglio 2021) Ferrari, male la Q2 del Gran Premio d'Austria: Carlos Sainz e Charles Leclerc sono rimasti esclusi dall'ultima sessione di qualifiche dopo essersi piazzati rispettivamente all'undicesimo e dodicesimo posto. La gara di domani, quindi, dovrà essere improntata tutta all'attacco con l'obiettivo di risalire la china il prima possibile. È una strategia precisa quella della scuderia del cavallino rampante oppure un disastro evitabile? Seguici su Metropolitan Magazine L'articolo proviene da Metropolitan Magazine.

