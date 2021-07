EMX125 I più giovani in pista a Maggiora per il secondo round

(Di sabato 3 luglio 2021) I piloti del Campionato Europeo di Motocross, come i loro colleghi del Mondiale MXGP, hanno viaggiato dall'Inghilterra all'Italia per partecipare aldella serie continentale ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : EMX125 più

l top 15 delladelle prove cronometrate di Maggiora I favoriti I nostri, per salire sul ... Haakon Osterhagen (Fantic), autore della pole, con l'inglese della GasGas, Bobby Bruce,veloce del ...Anche la prima prova del Campionato Europeo, come successo in EMX250, è stata dominata da una Fantic. Il Team Maddii torna così in Italia ...prove libere del mattino e facendo segnare il giro...