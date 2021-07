DIRETTA Tour de France 2021 LIVE: Roglic, Latour e Thomas staccati (Di sabato 3 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLASSIFICA GENERALE Tour DE France 2021 14.08 Continua ad attaccare la maglia a pois Matej Mohoric. 14.06 Roglic è a 1’25” dal gruppo di testa, Geraint Thomas 3’45”. 14.05 Mathieu van der Poel resta costantemente in coda al gruppo di testa. 14.04 Si è staccato anche Pierre LaTour, che ora è con Roglic, il quale, al momento, è nella top-10 della classifica generale. 14.03 Provano ad alluncare ora gli Ineos. C’è grandissima bagarre nelle prime posizioni, nessuno riesce ad andare in fuga. 14.00 ... Leggi su oasport (Di sabato 3 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACLASSIFICA GENERALEDE14.08 Continua ad attaccare la maglia a pois Matej Mohoric. 14.06è a 1’25” dal gruppo di testa, Geraint3’45”. 14.05 Mathieu van der Poel resta costantemente in coda al gruppo di testa. 14.04 Si è staccato anche Pierre La, che ora è con, il quale, al momento, è nella top-10 della classifica generale. 14.03 Provano ad alluncare ora gli Ineos. C’è grandissima bagarre nelle prime posizioni, nessuno riesce ad andare in fuga. 14.00 ...

NekOfficial : Sono pronto per incontrarvi finalmente in tour… Stasera intorno alle 18 in diretta su Instagram vi darò un assaggio… - fabius10scudi : In attesa della diretta del #Tour, passo da #RaiUno. LineaBlu dal Golfo di Napoli, tutto molto bello ma Donatella B… - tuttobiciweb_it : Seguite la prima tappa alpina con noi ?? il nostro LIVE dell'ottava frazione del #TdF2021 - RaiSport : ????? Tour de France 2021 Segui ora la diretta dell'8ª tappa #Oyonnax > #LeGrandBornand su @RaiPlay ??… - zazoomblog : DIRETTA Tour de France 2021 LIVE: inizio a velocità folli tanti in crisi. Si muove Cattaneo - #DIRETTA #France… -