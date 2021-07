Da oggi al bando in Ue piatti e cannucce di plastica (Di sabato 3 luglio 2021) La Ue da oggi mette al bando una serie di oggetti di plastica monouso, i più inquinanti, fra i quali piatti, posate e cannucce. oggi, 3 luglio, entra in vigore la Direttiva europea SUP (Single Use ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 3 luglio 2021) La Ue damette aluna serie di oggetti dimonouso, i più inquinanti, fra i quali, posate e, 3 luglio, entra in vigore la Direttiva europea SUP (Single Use ...

