Covid Gb, quasi 25mila contagi in 24 ore. In centinaia a rave scambisti (Di sabato 3 luglio 2021) Sono 24.885 le persone che sono risultate positive al Covid-19 nelle ultime 24 ore nel Regno Unito, secondo i dati giornalieri diffusi dal governo. I test risultati positivi sono aumentati del 67% rispetto ai sette giorni precedenti, scrive il Guardian. In merito ai decessi, sono 18 le persone che oggi hanno perso la vita per complicanze riconducibili al coronavirus. Intanto centinaia di persone si sono radunate per partecipare a un rave di scambisti. Gli organizzatori dello Swingathon, il rave degli scambisti che si tiene a Grantham, nel Lincolnshire, a inizio settimana avevano ... Leggi su italiasera (Di sabato 3 luglio 2021) Sono 24.885 le persone che sono risultate positive al-19 nelle ultime 24 ore nel Regno Unito, secondo i dati giornalieri diffusi dal governo. I test risultati positivi sono aumentati del 67% rispetto ai sette giorni precedenti, scrive il Guardian. In merito ai decessi, sono 18 le persone che oggi hanno perso la vita per complicanze riconducibili al coronavirus. Intantodi persone si sono radunate per partecipare a undi. Gli organizzatori dello Swingathon, ildegliche si tiene a Grantham, nel Lincolnshire, a inizio settimana avevano ...

Ultime Notizie dalla rete : Covid quasi Vaccini: taglio dosi e vacanze, campagna decelera Due settimane ancora per capire un po' di più gli effetti della variante Delta sui contagi Covid - ...5% al 2,5%, contro il 5% della soglia minima e contro quasi il 10% degli inglesi". E su possibili ...

Rafting: Il marchio VdA su titoli mondiali conquistati dall'Italia ...che per diversi mesi non siamo riusciti a vedere né abbracciare per le questioni legate al covid, ... Carlo Benciolini e Nicola Speri fermano il cronometro sull'1.46.74 precedendo di quasi quattro ...

Covid: Usa, quasi 15 mln hanno saltato seconda dose vaccino ANSA Nuova Europa Luca Ricolfi: "L'autunno dipende dalla partita varianti-vaccini. Col pari siamo fritti" Professor Ricolfi, l’anno scorso ci chiedevamo se il mondo dopo il Covid sarebbe stato lo stesso. Lei che risposta si è dato? Come molti altri, mi ero augurato che il mondo, ferito dalla pandemia, avr ...

“Attendere ancora due settimane per capire gli effetti della variante Delta in Italia” Occorre attendere due settimane per capire gli effetti della variante Delta sull’andamento dei contagi da Covid-19 in Italia. Lo afferma l’epidemiologo molecolare dell’Università Campus biomedico di R ...

