Comunali, Bernardo prende sempre più quota. Salvini: vertice decisivo martedì (Di sabato 3 luglio 2021) Milano - La prossima settimana potrebbe essere quella decisiva per definire il nome del candidato sindaco per il centrodestra alle prossime elezioni amministrative, in programma in autunno. A scandire ... Leggi su ilgiorno (Di sabato 3 luglio 2021) Milano - La prossima settimana potrebbe essere quella decisiva per definire il nome del candidato sindaco per il centrodestra alle prossime elezioni amministrative, in programma in autunno. A scandire ...

Advertising

BreakingItalyNe : RT @repubblica: Comunali a Milano, Bernardo firma il referendum di Lega e Radicali: un segnale per il via libera 'non ufficiale' di Salvini… - 007Vincentxxx : RT @anarcoluigista: I Radicali sono sempre una merda. Comunali a Milano, Bernardo firma il referendum di Lega e Radicali: un segnale per i… - anarcoluigista : I Radicali sono sempre una merda. Comunali a Milano, Bernardo firma il referendum di Lega e Radicali: un segnale p… - radiolombardia : Comunali Milano, ancora nessun accordo su Bernardo - - romi_andrio : RT @repubblica: Comunali a Milano, Bernardo firma il referendum di Lega e Radicali: un segnale per il via libera 'non ufficiale' di Salvini… -