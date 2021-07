Arriva l’estate | come proteggere e curare i nostri occhi dai raggi solari

Leggi su velvetmag

(Di sabato 3 luglio 2021) La stagione estiva è sinonimo di vacanze per gli italiani che passeranno la maggior parte del tempo tra piscine e spiagge. Anche in vacanza però è importante non trasla salute, soprattutto quella degli. Secondo i dati di Clinica Baviera, una delle più importanti aziende oftalmologiche in Europa, i problemi aglie alla vista in estate aumentano del 25%. L’acqua salata, il cloro e il sole sono alcuni degli agenti esterni che possono causare problemi gravi e irreversibili. Ci sono poi disturbi meno importanti, ma molto fastidiosila congiuntivite, che in estate aumenta del 70%. Di seguito una serie di ...