Wimbledon 2021 | Fognini non sfata il tabù terzo turno | passa Rublev in quattro set

(Di venerdì 2 luglio 2021) Fabio, giunto per la sesta volta su 12 aldi, non riesce are ile manca l’accesso al suo primo ottavo di finale in questo Major: ad avere la meglio sull’azzurro è Andrey, testa di serie numero 5, che vince 6-3 5-7 6-4 6-2 ed accede alla seconda settimana diper la prima volta in carriera. Grazie a questo risultato, ora il russo può dire di aver raggiunto almeno gli ottavi in tutti i tornei del Grande Slam. Lunedì andrà alla caccia di un posto nei quarti contro Diego Schwrtzman o Marton Fucsovics. È ...

Advertising

SuperTennisTv : #2luglio 2001: il 19enne Roger elimina Sampras al 4° turno di #Wimbledon. #1luglio 2021: il quasi 40enne Roger è… - zazoomblog : Wimbledon fuori Fognini: il ligure si ferma ancora una volta al terzo turno - #Wimbledon #fuori #Fognini: #ligure - xspidermommy : RT @SuperTennisTv: #2luglio 2001: il 19enne Roger elimina Sampras al 4° turno di #Wimbledon. #1luglio 2021: il quasi 40enne Roger è il pi… - Eurosport_IT : Per la 6ª volta in carriera si ferma al 3° turno la corsa di Fognini a Wimbledon ???????? #EurosportTENNIS |… - ginugiola : RT @Eurosport_IT: FOGNINI SI ARRENDE A RUBLEV! ?? L'azzurro saluta Wimbledon al 3° turno, il russo conquista gli ottavi di finale! ???????? Il… -

Ultime Notizie dalla rete : Wimbledon 2021

Day 5 a: Fognini cede in quattro set al n°7 del mondo, il russo Rublev. Più tardi sul Centrale il campione in carica Djokovic contro Kudla. Il torneo in diretta su Sky Sport, con ben 9 canali ...Non c'erano più passione e divertimento" La carriera di Gianluigi Quinzi sembrava destinata ad alti livelli, specialmente dopo la vittoria dijunior nel 2013. Ma il salto non si è mai ...L’avventura di Fabio Fognini in questa edizione di Wimbledon termina qua. Andrey Rublev passa agli ottavi con il punteggio di 6-3, 5-7, 6-4, 6-2. Il russo vince il primo parziale, con l’azzurro che ...Andrey Rublev batte Fabio Fognini dopo tre ore di lotta e conquista la seconda settimana di Wimbledon per la prima volta in carriera ...