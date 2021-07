Un Draghi algerino per risollevare l’economia? Chi è Ben Abdelrahman (Di venerdì 2 luglio 2021) L’Algeria ha bisogno con urgenza di uscire dalla crisi economica e sociale in cui versa e per farlo il presidente, Abdelmadjid Tebboune, ha scelto come nuovo premier un esperto in finanza che dovrebbe risollevare le sorti del Paese. È stato infatti nominato il 30 giugno come primo ministro Ayman Ben Abdelrahman, a cui è stato dato l’ordine di avviare le consultazioni con i partiti politici e la società civile per formare un governo il prima possibile. Tebboune ha scelto una figura tecnocratica lontana dagli equilibri politici emersi dalle elezioni legislative che si sono svolte il mese scorso ad Algeri. Come prevedibile, Tebboune ha optato per la scelta di ... Leggi su formiche (Di venerdì 2 luglio 2021) L’Algeria ha bisogno con urgenza di uscire dalla crisi economica e sociale in cui versa e per farlo il presidente, Abdelmadjid Tebboune, ha scelto come nuovo premier un esperto in finanza che dovrebbele sorti del Paese. È stato infatti nominato il 30 giugno come primo ministro Ayman Ben, a cui è stato dato l’ordine di avviare le consultazioni con i partiti politici e la società civile per formare un governo il prima possibile. Tebboune ha scelto una figura tecnocratica lontana dagli equilibri politici emersi dalle elezioni legislative che si sono svolte il mese scorso ad Algeri. Come prevedibile, Tebboune ha optato per la scelta di ...

Advertising

formichenews : ???? Un #Draghi algerino per risollevare l’economia? Chi è #BenAbdelrahman. L'articolo di Massimiliano Boccolini ??… - Srmedia_info : Incontro Draghi – Al Kadhimi e nota sulla nomina del primo ministro algerino - Giulio_M_Raffa : RT @ItalyinAlgeria: Il Presidente del Consiglio, Mario Draghi, si felicita per la nomina a Primo Ministro di Aïmen Benabderrahmane, incaric… - ItalyinAlgeria : Il Presidente del Consiglio, Mario Draghi, si felicita per la nomina a Primo Ministro di Aïmen Benabderrahmane, inc… -