Ufficiale | Atalanta | preso Juan Musso

Leggi su alfredopedulla

(Di venerdì 2 luglio 2021) Attraverso i suoi canali ufficiali, l’ha ufficializzato, portiere che arriva dall’Udinese. Ecco la nota: “B.C. comunica l’acquisto a titolo definitivo del calciatoredall’Udinese. Nato a San Nicolas de los Arroyos il 6 maggio 1994, è cresciuto nel Racing Club con cui ha esordito in prima squadra nel maggio 2017, giocando poi nelle stagioni successive anche in Copa Sudamericana e in Libertadores. Nell’estate del 2018 si è poi trasferito nell’Udinese con cui ha disputato le ultime tre stagioni collezionando 102 presenze in tutte le competizioni, di cui ...