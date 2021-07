UFC | Alessio Di Chirico tornerà ad agosto

Leggi su sport.periodicodaily

(Di venerdì 2 luglio 2021) UFC NEWS: il nostro connazionale“Manzo” Difarà il suo ritorno nell’ottagono nel mese di. Tuttavia questa è solo una delle tante novità degli ultimi giorni provenienti dal mondo UFC. Sono infatti tanti i match annunciati dalla promotion statunitense nelle ultime ore nonché le voci sugli incontri in lavorazione per i prossimi mesi. Dunque, in una settimana di pausa dagli eventi e in attesa di UFC 264 del prossimo fine settimana, non mancano le notizie sul prossimo futuro della promotion americana. E prima tra tutte abbiamo proprio una novità sull’attesa card del 10 luglio. Infatti è delle scorse ore la notizia di un ...