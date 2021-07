Surf | Leonardo Fioravanti vola a Tokyo 2021! Decisivo l’infortunio di Jordy Smith

(Di venerdì 2 luglio 2021) La pattuglia azzurra per i Giochi Olimpici di2021 si allarga ulteriormente. Negli ultimi minuti è arrivata l’ufficialità cherappresenterà l’Italia (tra le altre cose sarà l’unico atleta della categoria) nel. Un traguardo che lo stesso atleta ventitreenne nativo di Roma ha condiviso tramite i suoi profili social. Per il nostro portacolori (che non si era qualificato alla kermesse con i Cinque Cerchi), l’approdo alla gara è arrivato per colpa del forfeit di, essendo prima riserva, ha quindi ...

Advertising

OA_Sport : #Surf, Leonardo #Fioravanti vola a #Tokyo2020 ! Decisivo l’infortunio di Jordy Smith - fra_sessa : Ci sarà #Italia nel surf alle Olimpiadi. Leonardo #Fioravanti prende il posto di Jordy Smith: il sudafricano si er… -

Ultime Notizie dalla rete : Surf Leonardo

surfcorner.it

Anche tra i maschi junior c'è stata grande battaglia, soprattutto per la vittoria finale: il trentino e atleta del CircoloTorboleTomasini nell'ultima prova non è partito benissimo, ma ...Sempre tra gli under 17, ma tra i maschi , prosegue invece la corsa dell'atleta del CircoloTorboleTomasini , in testa - anche se ancora in parità di punteggio - con il ceko Drda. A ...L’International Surfing Association (ISA) ha pubblicato i risultati di revisione dell’idoneità olimpica e tra i nomi scelti c’è anche quello di Leonardo Fioravanti, che gareggerà per l’Italia a Tokyo ...E’ ufficiale, a Tokyo 2020 Leonardo Fioravanti parteciperà di diritto al posto di Jordy Smith, che rinuncia a causa di infortunio. “È un onore dirvi che parteciperò alle OLIMPIADI DI TOKYO!!!” tuona L ...