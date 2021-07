Spagna in semifinale! Eliminata la Svizzera ai calci di rigore (Di venerdì 2 luglio 2021) A San Pietroburgo si sfidano Svizzera e Spagna per decretare la prima semifinalista di Euro 2020. Il primo tempo ha visto il vantaggio della squadra di Luis Enrique, con l’autogol di Zakaria sul tiro di Jordi Alba dopo 8?. Nel secondo pareggia i conti la rete di Shaqiri, servito da Freuler dopo un errore di Pau Lopez e Laporte. La Svizzera rimane in dieci uomini per l’espulsione allo stesso Freuler, punito da Oliver per un fallo da dietro su Moreno. Dunque il ritmo del match cala con gli uomini di Petkovic che si chiudono e la gara va ai tempi supplementari. Nel primo tempo supplementare Sommer tiene in vita i suoi con tante parate ... Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 2 luglio 2021) A San Pietroburgo si sfidanoper decretare la prima semifinalista di Euro 2020. Il primo tempo ha visto il vantaggio della squadra di Luis Enrique, con l’autogol di Zakaria sul tiro di Jordi Alba dopo 8?. Nel secondo pareggia i conti la rete di Shaqiri, servito da Freuler dopo un errore di Pau Lopez e Laporte. Larimane in dieci uomini per l’espulsione allo stesso Freuler, punito da Oliver per un fallo da dietro su Moreno. Dunque il ritmo del match cala con gli uomini di Petkovic che si chiudono e la gara va ai tempi supplementari. Nel primo tempo supplementare Sommer tiene in vita i suoi con tante parate ...

