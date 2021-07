Scuola bilingue in inglese: dati i costi trascurabili per realizzarla, cosa aspettiamo? (Di venerdì 2 luglio 2021) In base allo studio redatto dalla società di formazione linguistica Ef, Italia e Spagna sono gli ultimi due paesi nell’Unione europea per la conoscenza della lingua inglese. La scarsa conoscenza linguistica di molti connazionali spesso con ruoli di vertice è, purtroppo, uno specchio dell’attuale condizione del Paese. Secondo un altro sondaggio, il 40% degli italiani dichiara (e io sono tra questi) di aver perso un’opportunità di lavoro (nuovo o promozione) a causa della scarsa conoscenza della lingua inglese. Le fasce d’età tra i 20 e i 45 anni sembrano le più colpite professionalmente, visto che più del 50% degli intervistati dichiara di aver sofferto a ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 2 luglio 2021) In base allo studio redatto dalla società di formazione linguistica Ef, Italia e Spagna sono gli ultimi due paesi nell’Unione europea per la conoscenza della lingua. La scarsa conoscenza linguistica di molti connazionali spesso con ruoli di vertice è, purtroppo, uno specchio dell’attuale condizione del Paese. Secondo un altro sondaggio, il 40% degli italiani dichiara (e io sono tra questi) di aver perso un’opportunità di lavoro (nuovo o promozione) a causa della scarsa conoscenza della lingua. Le fasce d’età tra i 20 e i 45 anni sembrano le più colpite professionalmente, visto che più del 50% degli intervistati dichiara di aver sofferto a ...

