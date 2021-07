Prossima partita Italia, chi incontra in semifinale se vince contro il Belgio e quando gioca: data, orario e stadio (Di venerdì 2 luglio 2021) E’ tutto pronto per la partita dell’Italia contro il Belgio nei quarti di finale di Euro 2020, un match importantissimo a eliminazione diretta che si disputerà questa sera in Germania. L’appuntamento è alle 21, ma già dalle 20.30 sui canali che trasmettono la partita si potrà seguire la competizione. Dopo aver battuto l’Austria, gli azzurri di Roberto Mancini scenderanno in campo a un passo dalle semifinali contro il Belgio, che pochi giorni fa ha avuto la meglio sul Portogallo di Cristiano Ronaldo. Prossima partita ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 2 luglio 2021) E’ tutto pronto per ladell’ilnei quarti di finale di Euro 2020, un match importantissimo a eliminazione diretta che si disputerà questa sera in Germania. L’appuntamento è alle 21, ma già dalle 20.30 sui canali che trasmettono lasi potrà seguire la competizione. Dopo aver battuto l’Austria, gli azzurri di Roberto Mancini scenderanno in campo a un passo dalle semifinaliil, che pochi giorni fa ha avuto la meglio sul Portogallo di Cristiano Ronaldo....

