Paura per Oriali: si ferisce il sopracciglio in panchina (Di venerdì 2 luglio 2021) Un piccolo inconveniente in panchina durante Italia-Belgio per lo staff azzurro. In particolare, a Gabriele Oriali, team manager, che negli attimi concitati dell'infortunio di Spinazzola si è ferito ad un sopracciglio. Rapida medicazione per lui da parte dello staff medico, l'ex Inter è tornato subito a fianco del ct con un vistoso cerotto. E' successo anche questo in un Europeo fin qui nettamente positivo per l'Italia. SportFace.

