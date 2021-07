(Di venerdì 2 luglio 2021)- Sezione Scomparsi - Alessandro Preziosi– Sezione Scomparsi è un prodotto, difficile per il pubblico della tv generalista. Qui ci sono un bravo investigatore, un attore molto amato e un pizzico di paranormale, eppure siamo lontani dal mood vincente della fiction italiana (quello di Rai 1, per intenderci, e del Commissario Ricciardi pure!) perchè servirebbe una linearità di fondo che a(la seconda puntata non andrà in onda stasera ma eccezionalmente domenica causa Nazionale) manca del tutto. E per fortuna, perchè funziona così: ...

Advertising

giusta_alberto : RT @fictionmediaset: Masantonio? È fuori dagli schemi e #Preziosi è perfetto, credibile e godibile ???? #StefaniaStefanelli - MBLondei : RT @fictionmediaset: Masantonio? È fuori dagli schemi e #Preziosi è perfetto, credibile e godibile ???? #StefaniaStefanelli - fictionmediaset : Masantonio? È fuori dagli schemi e #Preziosi è perfetto, credibile e godibile ???? #StefaniaStefanelli… - zazoomblog : Masantonio è fuori dagli schemi - #Masantonio #fuori #dagli #schemi - VannaRicci : RT @Moltapazienza4: Bravissimo attore Preziosi. In questo ruolo sorprendente, fuori dagli schemi, molto naturale, vero e poi non c'è niente… -

Ultime Notizie dalla rete : Masantonio fuori

decide di tornare e questo fatto è deflagrante, vienetutto quello che non si sono detti, c'è qualcosa lasciato in sospeso. Sono come due persone che si sono incontrate in una vita ...Alessandro Preziosi è tornato da venerdì scorso nella prima serata di Canale 5 con, una nuova serie nella quale l'attore napoletano veste i panni di un detectivedagli schemi e dal passato oscuro e tormentato (ma dotato di un dono particolare che gli permette di ...È fuggito da una laurea in Scienze politiche per fare l’attore. Ha incassato prove importanti, da ‘Diaz’ a ‘Non uccidere’, ma non ha perso la modestia (anzi). E adesso torna con ‘Masantonio – Sezione ...Masantonio – Sezione Scomparsi è un prodotto fuori dagli schemi, difficile per il pubblico della tv generalista. Qui ci sono un bravo investigatore, un attore molto amato e un pizzico di paranormale, ...