Maneskin, altro record raggiunto: battuti i più ascoltati di sempre (Di venerdì 2 luglio 2021) Il “chiaro di luna” batte i “coleotteri del beat” impensabile e invece è successo. I Maneskin, Damiano, Victoria, Thomas e Ethan stanno riscontrando un’enorme successo globale. Dopo la loro vittoria all’Eurovision Song Contest con il brano Zitti e buoni che è stato a lungo in testa alla classifica di Spotify oggi raggiungono un nuovo traguardo. Infatti sono riusciti a piazzare altri due brani nella top ten della classifica mondiale di questa settimana, rispettivamente Beggin cover del 2017 al secondo posto con 6,7 milioni di riproduzioni e I wanna be your slave all’ottava posizione con 3,9 milioni si ascolti. Maneskin (screenshot ... Leggi su cityroma (Di venerdì 2 luglio 2021) Il “chiaro di luna” batte i “coleotteri del beat” impensabile e invece è successo. I, Damiano, Victoria, Thomas e Ethan stanno riscontrando un’enorme successo globale. Dopo la loro vittoria all’Eurovision Song Contest con il brano Zitti e buoni che è stato a lungo in testa alla classifica di Spotify oggi raggiungono un nuovo traguardo. Infatti sono riusciti a piazzare altri due brani nella top ten della classifica mondiale di questa settimana, rispettivamente Beggin cover del 2017 al secondo posto con 6,7 milioni di riproduzioni e I wanna be your slave all’ottava posizione con 3,9 milioni si ascolti.(screenshot ...

