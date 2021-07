Malika Ayane contro gli hater che la scambiano per la Chalhy: “Non sono io” (Di venerdì 2 luglio 2021) Dura replica di Malika Ayane contro gli hater che stanno inondando i suoi social e il suo indirizzo e-mail con messaggi pieni di odio. Sta capitando, infatti, che i soliti leoni da tastiera pronti a vomitare odio dai loro profili anonimi stiano attaccando la cantautrice convinti che si tratti di Malika Chalhy, al centro delle polemiche per quella Mercedes acquistata dopo le donazioni ricevute grazie alla raccolta fondi. Il caso Malika Chalhy Il caso Malika Chalhy era scoppiato a seguito del servizio mandato in onda ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 2 luglio 2021) Dura replica digliche stanno inondando i suoi social e il suo indirizzo e-mail con messaggi pieni di odio. Sta capitando, infatti, che i soliti leoni da tastiera pronti a vomitare odio dai loro profili anonimi stiano attaccando la cantautrice convinti che si tratti di, al centro delle polemiche per quella Mercedes acquistata dopo le donazioni ricevute grazie alla raccolta fondi. Il casoIl casoera scoppiato a seguito del servizio mandato in onda ...

Advertising

Corriere : E sui social insulti alla cantante Malika Ayane. Lei: «Non sono io, fulmini di guerra» - EvaMouz : RT @bravimabasta: 'sta cosa che la gente stia insultando Malika Ayane sui social dovrebbe spingerci a chiedere un commissariamento immediat… - DisommaOrfeo : RT @GiovanniFerrar: Non ho scritto nulla su Malika (non Ayane) perché sono in imbarazzo. Per lei,innanzitutto. Ma anche per chi ha usato la… - hopocainventiva : RT @dailydrama2021: 02 Luglio 2021 Qualcuno crede che la Malika che ha usato i soldi di una raccolta fondi per comprare una Mercedes sia M… - patriziagatto3 : @IlPrimatoN SCUSATE A CHI ME RIVOLG PE DIC CHE SO' LESBICA E PE AVE' 175 MILA EURO COMM A MALIKA???????????AIUTATEM SO… -