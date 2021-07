LIVE Svizzera-Spagna 1-1, Europei 2021 in DIRETTA: si decide tutto ai rigori! (Di venerdì 2 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Presentazione del match 120’+1? SI VA AI CALCI DI RIGORE! 120’+1? Cartellino giallo per Gavranovic. 120? Un minuto di recupero. 118? Rodri prende il posto di Pedri per la Spagna. 117? Rasoiata di sinistro per Gerard Moreno, la conclusione non è angolata e Sommer controlla. 116? Colpo di testa di Busquest, ma Sommer è sempre lì! 115? Calcio d’angolo per la Spagna, sono addirittura 13 i tiri nei supplementari per le Furie Rosse. 113? Alcantara prende il posto di Torres. 112? Ancora Dani Olmo! La palla non vuole entrare. 111? Sinistro al volo di Olmo, il tiro è centrale e Sommer ... Leggi su oasport (Di venerdì 2 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAPresentazione del match 120’+1? SI VA AI CALCI DI RIGORE! 120’+1? Cartellino giallo per Gavranovic. 120? Un minuto di recupero. 118? Rodri prende il posto di Pedri per la. 117? Rasoiata di sinistro per Gerard Moreno, la conclusione non è angolata e Sommer controlla. 116? Colpo di testa di Busquest, ma Sommer è sempre lì! 115? Calcio d’angolo per la, sono addirittura 13 i tiri nei supplementari per le Furie Rosse. 113? Alcantara prende il posto di Torres. 112? Ancora Dani Olmo! La palla non vuole entrare. 111? Sinistro al volo di Olmo, il tiro è centrale e Sommer ...

fanpage : #SvizzeraSpagna finisce ai rigori #Euro2020 - davidefent : RT @fanpage: #SvizzeraSpagna, gli elvetici giocano in 10 per l'espulsione di #Freuler, ancora 1-1 alla fine del primo tempo supplementare #… - SkySport : #SvizzeraSpagna ai calci di rigore: seguili LIVE - dreszt : GIANLUCA @condorell0 · 28 giu Se vince la Svizzera mi sparo una sega in live sul mio discords - Leonard58070432 : Diretta Svizzera-Spagna Europei 1-1, risultato live: tempi supplementari -