LIVE Fognini-Rublev 3-6 7-5 2-3, Wimbledon 2021 in DIRETTA: break del russo nel terzo set! (Di venerdì 2 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE AD-40 Servizio e diritto dell’italiano. 40-40 DOPPIO FALLO DI Fognini! GAME IN BILICO 40-30 Rublev SPAVENTOSO CON IL DIRITTO! DIAGONALE PAZZESCO 40-15 Serve&volley fallito del ligure. 40-0 Scappa via la risposta del russo. 30-0 Servizio e diritto di Fognini. 15-0 Risposta lunga di Rublev. 2-4 Game a zero di Rublev che conferma il break. 40-0 Gran prima del russo. 30-0 VOLEE PAZZESCA DI Rublev! Il russo continua a disegnare il campo e fa fare i ... Leggi su oasport (Di venerdì 2 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAAD-40 Servizio e diritto dell’italiano. 40-40 DOPPIO FALLO DI! GAME IN BILICO 40-30SPAVENTOSO CON IL DIRITTO! DIAGONALE PAZZESCO 40-15 Serve&volley fallito del ligure. 40-0 Scappa via la risposta del. 30-0 Servizio e diritto di. 15-0 Risposta lunga di. 2-4 Game a zero diche conferma il. 40-0 Gran prima del. 30-0 VOLEE PAZZESCA DI! Ilcontinua a disegnare il campo e fa fare i ...

Advertising

zazoomblog : LIVE – Fognini-Rublev 3-6 4-4 Wimbledon 2021: RISULTATO in DIRETTA - #Fognini-Rublev #Wimbledon #2021: - zazoomblog : LIVE Fognini-Rublev 3-4 Wimbledon 2021 in DIRETTA: fioccano palle break nel 1° set! - #Fognini-Rublev #Wimbledon… - ArmandaGelsomin : RT @Eurosport_IT: ??#Wimbledon: Fabio Fognini a caccia degli ottavi di finale! ?????? ?? Segui il #Live ?? - SkySport : Wimbledon, i risultati di oggi in diretta LIVE: Fognini in campo con Rublev su Sky Sport Tennis #SkyTennis… - Eurosport_IT : ??#Wimbledon: Fabio Fognini a caccia degli ottavi di finale! ?????? ?? Segui il #Live ?? -