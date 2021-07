Lady Diana, William teso e Harry lo sostiene: il labiale che non mente sul messaggio di pace (Di venerdì 2 luglio 2021) LOLNEWS. IT - Il 1° luglio è stato un giorno importante nella storia privata e pubblica di William e Harry: hanno scoperto la statua dedicata a Diana. Visti i rapporti attuali, tutti gli occhi erano puntati ... Leggi su leggo (Di venerdì 2 luglio 2021) LOLNEWS. IT - Il 1° luglio è stato un giorno importante nella storia privata e pubblica di: hanno scoperto la statua dedicata a. Visti i rapporti attuali, tutti gli occhi erano puntati ...

Advertising

carmelitadurso : Oggi avrebbe compiuto 60 anni la splendida Lady #Diana, donna tanto forte nelle uscite pubbliche quanto fragile nel… - stanzaselvaggia : Questo spazio di In onda su Lady Diana in cui si dice che Carlo in realtà amava Camilla con l’esperto di case reali… - chetempochefa : Ogni giorno, vorremmo che fosse ancora con noi, e la nostra speranza è che questa statua possa essere vista per sem… - GimmiFilippi : RT @ZiaLulli1: @PoliticaPerJedi Nessuna traccia di Turchia, stamane, su Repubblica e Corriere. Ma sappiamo tutto della nuova statua di Lady… - 99per100 : RT @99per100: #ILPIÙGRANDEDITUTTI #THEGREATESTFALL MUSICA ???? Vota, RT e fai votare la MIGLIORE CANTANTE di tutti i tempi QUARTI DI FINALE S… -