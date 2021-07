Inter, summit Inzaghi-Ausilio: doppio colpo spagnolo sulle fasce (Di venerdì 2 luglio 2021) Nella giornata di giovedì, Simone Inzaghi e Ausilio hanno svolto un summit per parlare di mercato: sulle fasce si prospetta il doppio colpo spagnolo Inter alla spagnola. Giovedì summit di mercato tra il Ds Ausilio (accompagnato dal braccio destro Baccin e con Marotta collegato telematicamente) a Milano Marittima con Simone Inzaghi. Si è fatto il punto sulle mosse in entrata e in uscita, soprattutto su quello che sarà il vice Hakimi che presto sarà ufficializzato ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 2 luglio 2021) Nella giornata di giovedì, Simonehanno svolto unper parlare di mercato:si prospetta ilalla spagnola. Giovedìdi mercato tra il Ds(accompagnato dal braccio destro Baccin e con Marotta collegato telematicamente) a Milano Marittima con Simone. Si è fatto il puntomosse in entrata e in uscita, soprattutto su quello che sarà il vice Hakimi che presto sarà ufficializzato ...

Mercato Inter: summit con Inzaghi, ecco chi sostituirà Hakimi

Mercato Inter: vertice fra il tecnico nerazzurro e la dirigenza. Hakimi (ancora 'stoppato' dalla burocrazia) verrà ceduto per 68 milioni più bonus ...

Inter, summit Inzaghi-Ausilio: doppio colpo spagnolo sulle fasce Nella giornata di giovedì, Simone Inzaghi e Ausilio hanno svolto un summit per parlare di mercato: sulle fasce si prospetta il doppio colpo spagnolo Inter alla spagnola. Giovedì summit di mercato tra ...

Mercato Inter: vertice fra il tecnico nerazzurro e la dirigenza. Hakimi (ancora 'stoppato' dalla burocrazia) verrà ceduto per 68 milioni più bonus ...Nella giornata di giovedì, Simone Inzaghi e Ausilio hanno svolto un summit per parlare di mercato: sulle fasce si prospetta il doppio colpo spagnolo Inter alla spagnola. Giovedì summit di mercato tra ...