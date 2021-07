In lacrime dopo la sconfitta contro l'Inghilterra e vittima di insulti. Un tifoso inglese raccoglie fondi per lei (Di venerdì 2 luglio 2021) Non riusciva a sopportare che la piccola fosse oggetto di bullismo online e di critiche spietate e così un tifoso inglese, Joel Hughes, ha avviato una raccolta fondi per dimostrare che “non tutti gli abitanti del Regno Unito sono orribili”. A giovarne sarà una giovane tifosa tedesca, ripresa dalle telecamere durante la partita degli Europei in lacrime dopo la sconfitta della sua squadra. dopo la diffusione delle immagini online, molti utenti inglesi si sono permessi di insultarla. Joel Hughes ha già raccolto più di ottomila sterline. Alla BBC ha affermato: “Ho seguito il ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 2 luglio 2021) Non riusciva a sopportare che la piccola fosse oggetto di bullismo online e di critiche spietate e così un, Joel Hughes, ha avviato una raccoltaper dimostrare che “non tutti gli abitanti del Regno Unito sono orribili”. A giovarne sarà una giovane tifosa tedesca, ripresa dalle telecamere durante la partita degli Europei inladella sua squadra.la diffusione delle immagini online, molti utenti inglesi si sono permessi di insultarla. Joel Hughes ha già raccolto più di ottomila sterline. Alla BBC ha affermato: “Ho seguito il ...

Advertising

F3ARLESSX : la mia tl divisa in persone che dopo la foto stavano esultando neanche avessimo vinto i mondiali e gente disperata in lacrime - HuffPostItalia : In lacrime dopo la sconfitta contro l'Inghilterra e vittima di insulti. Un tifoso inglese raccoglie fondi per lei - serenmimity_ : Pazzesco come dopo più di un mese e non so quante centinaia di streams, 0X1=LOVESONG sia capace di darmi ancora pel… - Mediagol : Germania, la delusione di Gosens dopo l’eliminazione: “Ho trattenuto le lacrime” - AleCaruso87 : E dopo questo piango tutte le lacrime del mondo ? Francesco sei un essere speciale e anche noi avremo cura di te… -