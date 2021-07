GUIDA TV 2 LUGLIO 2021: UN VENERDÌ SERA TRA BELGIO-ITALIA, JOSEPHINE, ADALINE E IL GIALLO DI RAI2 (Di venerdì 2 luglio 2021) Cosa vedere questa SERA in tv tra Rai, Mediaset, La7, Discovery e le altre reti? Ecco la GUIDA Tv di BubinoBlog e buon divertimento con il Totoshare. RETEORATRASMISSIONEDESCRIZIONE 20:35Euro2020: BELGIO-ITALIACalcio 21:20Fascino e Morte a Hollywood 1°TvFilm 21:20Beata IgnoranzaFilm 21:25Quarto Grado: Le StorieAttualità 21:25ADALINE: L’Eterna GiovinezzaFilm 21:20Una Ragazza e il Suo SognoFilm 21:15JOSEPHINE 1°TvFilm-Tv 21:30ITALIA’s Got Talent: Best OfTalent 21:35I Migliori Fratelli di CrozzaShow Posizione finaleUtentePunteggio TotaleScostamento totalePunteggio ... Leggi su bubinoblog (Di venerdì 2 luglio 2021) Cosa vedere questain tv tra Rai, Mediaset, La7, Discovery e le altre reti? Ecco laTv di BubinoBlog e buon divertimento con il Totoshare. RETEORATRASMISSIONEDESCRIZIONE 20:35Euro2020:Calcio 21:20Fascino e Morte a Hollywood 1°TvFilm 21:20Beata IgnoranzaFilm 21:25Quarto Grado: Le StorieAttualità 21:25: L’Eterna GiovinezzaFilm 21:20Una Ragazza e il Suo SognoFilm 21:151°TvFilm-Tv 21:30’s Got Talent: Best OfTalent 21:35I Migliori Fratelli di CrozzaShow Posizione finaleUtentePunteggio TotaleScostamento totalePunteggio ...

