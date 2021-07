Felicità Mancini | ' I miei ragazzi sono stati straordinari Ora mancano due partite'

(Di venerdì 2 luglio 2021) L'Italia non si ferma più: supera il Belgio 2 - 1 e si qualifica per le semifinali degli Europei dove troverà la Spagna. Roberto, al termine di una partita soffertissima, è raggiante: "Abbiamo ...

L'Italia non si ferma più: supera il Belgio 2 - 1 e si qualifica per le semifinali degli Europei dove troverà la Spagna. Roberto, al termine di una partita soffertissima, è raggiante: "Abbiamo meritato di vincere. I ragazzi sono stati straordinari nel gioco. Abbiamo sofferto solo negli ultimi 10 minuti perché eravamo ...... di Forlì, ha promesso loro un bonus in busta paga in caso di vittoria della nazionale allenata da Robertoai campionati europei di calcio. "Ricompensa bizzarra che ha provocato" Un ...