DOOM Eternal, id Software al lavoro su una modalità Orda al posto di Invasion (Di venerdì 2 luglio 2021) id Software ha annunciato che sta attualmente lavorando a una modalità Orda per giocatore singolo per DOOM Eternal. Come ha affermato il produttore esecutivo Marty Stratton, il team si concentrerà nuovamente e non lavorerà più sulla modalità Invasion promessa del gioco. Invece, ora si concentrerà sulla modalità Orda per giocatore singolo e su Battlemode. Stratton ritiene che questa modalità Orda offrirà ai giocatori più diversità e sfide che stanno cercando nel gioco. Battlemode riceverà una struttura più ...

