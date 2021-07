Cashback | slittano i rimborsi | sta succedendo di tutto

(Di venerdì 2 luglio 2021), con il nuovo decreto firmato ieri,sulle carte abilitate: stadi. Come avere ilNella giornata di ieri, 30 giugno 2021, è stato approvato un decreto con il quale il Governo ha sospeso ildi Stato. La notizia circolava già da un po’ di tempo e nelle ultime ore è arrivata la conferma ufficiale. Dopo il periodo di prova iniziale, da dicembre 2020 ai primi sei mesi del 2021, l’esperimento è ormai giunto al termine. A partire da oggi 1 luglio, infatti, non sarà più possibile accumulare alcun rimborso parziale delle ...

I pagamenti dei rimborsi per il primo semestre 2021 delal 30 novembre 2021 e il programma non continuerà dal 1° luglio al 31 dicembre, mentre molti temono che successivamente sarà ...Tutti i pagamenti del primo semestre. Verranno eseguiti entro novembre 2021.: cosa fare in caso di rimborsi errati Nel caso di rimborso mancato o inesatto, sarà possibile fare ...Slitta a fine novembre solo il rimborso del superpremio cashback. Il Dl 99 è stato già trasformato in correttivo al Sostegni-bis: attesi i subemendamenti ...Il Governo ha apportato nuovi cambiamenti per il Cashback di Stato e ha aumentato il tempo necessario per poter ricevere i rimborsi ...