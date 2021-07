Calvi | consegnata la compostiera di comunità | soddisfatto il sindaco Rocco

(Di venerdì 2 luglio 2021) Tempo di lettura: 4 minuti(Bn) – Aè stataladiottenuta grazie ad un contributo della Regione Campania che due anni fa avviò l’iter per permettere l’installazione nei comuni campani di impianti disul territorio. Si ricorda, infatti, che l’Amministrazione Comunale di(Bn), con deliberazione di Giunta Comunale n. 19/2020, partecipò all’iniziativa della Regione Campania per ottenere unadie, con successivo decreto prot. 9727/2020, lo stesso Ente del Medio ...

