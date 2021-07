Calcio | Atalanta | ufficiale l' acquisto di Musso dall' Udinese

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 2 luglio 2021) Bergamo, 2 lug. - (Adnkronos) - E'il passaggio di Juanall'. Ad annunciarlo il club bergamasco con una nota sul proprio sito. "Nato a San Nicolas de los Arroyos il 6 maggio 1994, è cresciuto nel Racing Club con cui ha esordito in prima squadra nel maggio 2017, giocando poi nelle stagioni successive anche in Copa Sudamericana e in Libertadores. Nell'estate del 2018 si è poi trasferito nell'con cui ha disputato le ultime tre stagioni collezionando 102 presenze in tutte le competizioni, di cui 100 in Serie A, risultando uno dei portieri più ...