Yves Rocher pianta alberi per la migliorarci la vita

(Di giovedì 1 luglio 2021) È il sindaco del comune bretone La Gacilly, conosciuto come il villaggio della natura, della bellezza e del benessere, Jacques Rocher della famiglia che ha creato il brand Yver Rocher, non è colui che si occupa di business, ma degli aspetti legati al sociale e alla sostenibilità. È il piantatore d’alberi e il Presidente Onorario della Fondazione Yves Rocher che ha lanciato il progetto Plant for Life, il programma di piantumazione a livello mondiale nato con l’obiettivo di rigenerare il suolo, rallentare la desertificazione e riconnettere gli umani all’energia positiva della Natura e alla magia che racchiudono gli alberi.

Dal 1 Luglio Carlo Bertolatti sarà il nuovo General Manager diItalia, la filiale italiana di, marchio francese, fondatore della Cosmétique Végétale che da oltre 60 anni combina passione per la natura e ricerca scientifica. Bertolatti ...Lo scorso anno, che conta oggi 112 negozi monomarca diffusi in tutta Italia, è stato vincitore del Premio Retailer dell'Anno perché ha saputo adeguarsi alla situazione mondiale del 2020 ...Il dirigente è stato nominato per succedere a Benoit Ponte, che lascia l’incarico per diventare customer experience director sempre all’interno del ...Dal 1 Luglio Carlo Bertolatti sarà il nuovo General Manager di Yves Rocher Italia, la filiale italiana di Yves Rocher, marchio francese, fondatore della Cosmétique Végétale che da oltre 60 anni combin ...