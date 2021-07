Wimbledon 2021 | Lorenzo Sonego | tabellone da sfruttare per meritarsi Roger Federer!

(Di giovedì 1 luglio 2021)ha raggiunto il terzo turno di, il primo della carriera per il tennista piemontese, che ha superato in quattro set il colombiano Daniel Elahi Galan Riveros. Una vittoria in rimonta dopo aver perso il primo set, ma che permette ora al nativo di Torino di ritrovarsi unsicuramente molto invitante. Un’occasione daquella di, che si troverà di fronte l’australiano James Duckworth, che si trova per la prima volta al terzo turno in uno Slam. Il nativo di Sydney si adatta bene all’erba ed oggi ha battuto un grande servitore ...

Dopo un passaggio a vuoto al Roland Garros, la settimana di Eastbourne ha giovato a Sonego, sconfitto soltanto in finale da Alex De Minaur, già fuori daMatteo Berrettini ha conquistato il pass per il terzo turno del singolare maschile di, terza prova stagionale del Grande Slam, in corso sui campi in erba dell'All England Club di Londra. Il 25enne romano, numero 9 del mondo e settima forza del seeding, reduce dalla finale ...Per Matteo Berrettini il terzo turno di Wimbledon porta in dote un giocatore che è già stato avversario a Wimbledon in passato. Si tratta di Aljaz Bedene, che è quasi un giocatore di casa per certi ve ...Lorenzo Sonego ha raggiunto il terzo turno di Wimbledon 2021, il primo della carriera per il tennista piemontese, che ha superato in quattro set il colombiano Daniel Elahi Galan Riveros. Una vittoria ...