Wimbledon 2021: i risultati del tabellone maschile. Avanzano Federer e Zverev, Medvedev domina Alcaraz, successi di Berrettini e Sonego (Di giovedì 1 luglio 2021) Si sono completati i match di secondo turno nel tabellone maschile di Wimbledon 2021. Dopo l'esordio complicato contro Adrian Mannarino, Roger Federer ha superato brillantemente in tre set Richard Gasquet con il punteggio di 7-6 6-1 6-4. Una prestazione sicuramente più convincente rispetto al primo turno per il nativo di Basilea, che ora dovrà vedersela con il britannico Cameron Norrie, che ha dominato contro l'australiano Alex Bolt per 6-3 6-1 6-2. Ottima prestazione anche da parte di Alexander Zverev. Il tedesco, numero 6 del mondo, ha sconfitto in tre set l'americano ...

