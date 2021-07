Tour de France, Cavendish fa il bis e va a - 2 dal record di Merckx (Di giovedì 1 luglio 2021) Un'altra zampata delle sue, come ai vecchi tempi. La sesta tappa da Tours a Chateauroux premia ancora una volta la classe di Mark Cavendish. Il campione britannico della Deceuninck Quick - Step, dopo ... Leggi su gazzetta (Di giovedì 1 luglio 2021) Un'altra zampata delle sue, come ai vecchi tempi. La sesta tappa das a Chateauroux premia ancora una volta la classe di Mark. Il campione britannico della Deceuninck Quick - Step, dopo ...

Advertising

fattoquotidiano : Tour de France, rintracciata e arrestata la spettatrice che ha provocato una maxi-caduta per esporre un cartello - ilpost : La spettatrice che sabato aveva provocato la caduta di diversi corridori al Tour de France è stata arrestata - Corriere : Tour de France, una tifosa si sporge con un cartello e fa cadere rovinosamente metà del... - SpazioCiclismo : Un altro numero impressionante per Mark Cavendish al Tour de France #TDF2021 - STnews365 : Tour de France, Mark Cavendish a quota 32 vittorie di tappa Il 36enne britannico dell'Isola di Man vince in volata… -

Ultime Notizie dalla rete : Tour France Tour de France, sesta tappa a Cavendish 17.42 Tour de France, sesta tappa a Cavendish E' un affare per velocisti la 6a tappa del Tour, corta (161km) e tutta pianeggiante. La firma sulla Tours - Chateauroux la mette il 36enne britannico Mark ...

Tour de France, Cavendish fa il bis e va a - 2 dal record di Merckx Il campione britannico della Deceuninck Quick - Step, dopo il successo di martedì a Fougeres, arriva a 32 vittorie al Tour de France con una volata perfetta, che gli permette di arrivare a due sole ...

Vince Cavendish! E sono 32 tappe al Tour La Gazzetta dello Sport Tour de France, sesta tappa a Cavendish 17.42 Tour de France, sesta tappa a Cavendish E' un affare per velocisti la 6a tappa del Tour, corta (161km) e tutta pianeg- giante.La firma sulla Tours-Chateauroux la mette il 36enne britannico Mark ...

Tour de France 2021, Cavendish vince in volata la sesta tappa. Van der Poel resta in maglia gialla Il britannico Marc Cavendish (Deceuninck-Quick Step) ha vinto la sesta tappa del Tour de France 2021, da Tours a Chateauroux di 160,6 chilometri. Cavendish, alla 32/a vittoria parziale alla Grande Bou ...

17.42de, sesta tappa a Cavendish E' un affare per velocisti la 6a tappa del, corta (161km) e tutta pianeggiante. La firma sulla Tours - Chateauroux la mette il 36enne britannico Mark ...Il campione britannico della Deceuninck Quick - Step, dopo il successo di martedì a Fougeres, arriva a 32 vittorie aldecon una volata perfetta, che gli permette di arrivare a due sole ...17.42 Tour de France, sesta tappa a Cavendish E' un affare per velocisti la 6a tappa del Tour, corta (161km) e tutta pianeg- giante.La firma sulla Tours-Chateauroux la mette il 36enne britannico Mark ...Il britannico Marc Cavendish (Deceuninck-Quick Step) ha vinto la sesta tappa del Tour de France 2021, da Tours a Chateauroux di 160,6 chilometri. Cavendish, alla 32/a vittoria parziale alla Grande Bou ...