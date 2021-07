Sanremo 2022, colpo di scena Amadeus: è appena arrivato l’annuncio (Di giovedì 1 luglio 2021) La conduzione del Festival di Sanremo 2022 è ancora un’incognita, ma Amadeus dà una speranza a tutti i suoi fan affezionati “Un terzo Festival di Sanremo? Lo farei, ma deve essere all’altezza”, questa l’opinione di Amadeus incalzato nuovamente sulla possibilità di un terzo anno di seguito al timone della kermesse musicale che, ogni anno, in L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di giovedì 1 luglio 2021) La conduzione del Festival diè ancora un’incognita, madà una speranza a tutti i suoi fan affezionati “Un terzo Festival di? Lo farei, ma deve essere all’altezza”, questa l’opinione diincalzato nuovamente sulla possibilità di un terzo anno di seguito al timone della kermesse musicale che, ogni anno, in L'articolo proviene da Inews.it.

Advertising

Tele_Visionaro : RT @IlContiAndrea: #Amadeus: “Parlo con la Rai per #Sanremo2022: priorità è che ci siano le condizioni per fare uno show della rinascita” e… - itsmattxo : RT @ilmatteorite: elodie nel 2022 rilascerà e2 e si esibirà ai grammys al superbowl a sanremo per quattro sere di fila poi ai brit awards e… - robertopontillo : RT @IlContiAndrea: #Amadeus: “Parlo con la Rai per #Sanremo2022: priorità è che ci siano le condizioni per fare uno show della rinascita” e… - IlContiAndrea : #Amadeus: “Parlo con la Rai per #Sanremo2022: priorità è che ci siano le condizioni per fare uno show della rinasci… - DrApocalypse : #Amadeus (ri)apre a #Sanremo2022: 'Se ci sono le condizioni per fare un Festival della rinascita' -