Paura in volo per Emma Marrone: cantante terrorizzata in aereo (Di giovedì 1 luglio 2021) Emma Marrone ha condiviso, sul suo profilo Instagram, il video del suo viaggio in aereo. Paura per la cantante: “Chi mi conosce sa” Non ha un gran feeling con l’alta… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Antonio Meli su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di giovedì 1 luglio 2021)ha condiviso, sul suo profilo Instagram, il video del suo viaggio inper la: “Chi mi conosce sa” Non ha un gran feeling con l’alta… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Antonio Meli su BlogLive.it.

Advertising

zazoomblog : Emma Marrone paura in volo: «Non prendevo un aereo da due anni». Cosa è successo - #Marrone #paura #volo:… - PrimaStampa_eu : Forte turbolenza in volo, sedili aereo tremano: 'Pensavo di morire' VIDEO con immagini che lasciano ben intendere l… - infoitcultura : Emma Marrone, paura in volo: «Non prendevo un aereo da due anni». Cosa è successo - doppiav86102783 : @___P_e_p_e__ Io sempre paura che prenda il volo e non ritorni più - thenb08 : L'altra notte passeggiando per una Gergei deserta con moglie sentiamo in mezzo alle Fronde un frullare di ali e si… -