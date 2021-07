“Non ce l’ha neanche”. Alessandro di Temptation Island 2021 ridicolizzato dalle tentatrici (Di giovedì 1 luglio 2021) Filippo Bisciglia è tornato a guidare le coppie nel lungo viaggio nei sentimenti. Temptation Island è cominciato e le premesse per un’edizione pazzesca ci sono tutte: gelosie, dubbi, mancanze e confronti finali. Le coppie che quest’anno metteranno alla prova i propri sentimenti sono formate da Claudia Venturini e Stefano Socionovo, Valentina Nulli Augusti e Tommaso Eletti, Manuela Carriero e Stefano Sirena, Jessica Mascheroni e Alessandro Autera, Natascia Zagato e Alessio Tanoni, Floriana e Federico Rasa. Ad attirare l’attenzione dei social la coppia formata da Jessica e Alessandro. I due stanno insieme da sette anni ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 1 luglio 2021) Filippo Bisciglia è tornato a guidare le coppie nel lungo viaggio nei sentimenti.è cominciato e le premesse per un’edizione pazzesca ci sono tutte: gelosie, dubbi, mancanze e confronti finali. Le coppie che quest’anno metteranno alla prova i propri sentimenti sono formate da Claudia Venturini e Stefano Socionovo, Valentina Nulli Augusti e Tommaso Eletti, Manuela Carriero e Stefano Sirena, Jessica Mascheroni eAutera, Natascia Zagato e Alessio Tanoni, Floriana e Federico Rasa. Ad attirare l’attenzione dei social la coppia formata da Jessica e. I due stanno insieme da sette anni ...

