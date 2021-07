Morte di David Rossi, procuratore di Siena: «Nella stanza era solo e non c’erano segni di lotta» (Di giovedì 1 luglio 2021) «Da accertamenti - ha detto il procuratore Vitello - non risultano evidenze di presenze terze Nella stanza di David Rossi. Che è caduto dal suo ufficio con la parte anteriore del corpo rivolta verso il muro, e questa caduta è collegata al fatto che lui con le braccia si è posizionato sulla finestra dove c'è la sbarra di ferro e si è lasciato andare, è caduto in verticale, in modo speculare alla parete» L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di giovedì 1 luglio 2021) «Da accertamenti - ha detto ilVitello - non risultano evidenze di presenze terzedi. Che è caduto dal suo ufficio con la parte anteriore del corpo rivolta verso il muro, e questa caduta è collegata al fatto che lui con le braccia si è posizionato sulla finestra dove c'è la sbarra di ferro e si è lasciato andare, è caduto in verticale, in modo speculare alla parete» L'articolo proviene da Firenze Post.

