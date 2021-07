“Maschi e femmine sono geneticamente diversi”. E i talebani Lgbt sospendono il prof (Di giovedì 1 luglio 2021) Madrid, 1° lug – In Spagna stiamo assistendo da settimane a una grande offensiva delle lobby Lgbt. Due giorni fa, come ultimo capitolo della vicenda, il parlamento ha approvato la cosiddetta ley trans, ossia una legge che riconosce ai cittadini il diritto di cambiare il proprio genere a livello legale, senza però aver prima effettuato cure ormonali, aver fatto operazioni di cambio di sesso o senza l’obbligo di presentare referti medici. In pratica, è il trionfo della cosiddetta self-identity: se oggi mi sento donna, anche se ho ancora un pene e ormoni da uomo, sono comunque, legalmente, una donna. Mentre la legge veniva approvata, numerose testate spagnole ... Leggi su ilprimatonazionale (Di giovedì 1 luglio 2021) Madrid, 1° lug – In Spagna stiamo assistendo da settimane a una grande offensiva delle lobby. Due giorni fa, come ultimo capitolo della vicenda, il parlamento ha approvato la cosiddetta ley trans, ossia una legge che riconosce ai cittadini il diritto di cambiare il proprio genere a livello legale, senza però aver prima effettuato cure ormonali, aver fatto operazioni di cambio di sesso o senza l’obbligo di presentare referti medici. In pratica, è il trionfo della cosiddetta self-identity: se oggi mi sento donna, anche se ho ancora un pene e ormoni da uomo,comunque, legalmente, una donna. Mentre la legge veniva approvata, numerose testate spagnole ...

