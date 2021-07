Le discoteche non riaprono a luglio, Bassetti: «I ragazzi si divertiranno comunque, ma dove non ci sono controlli» (Di giovedì 1 luglio 2021) La riapertura delle discoteche potrebbe non arrivare già da questa estate. Il governo ha deciso di rinviare la decisione sui locali da ballo che si preparavano a riaprire nei primi giorni di luglio. Tra gli ultimi settori a restare chiuso dopo le riaperture iniziate da maggio scorso, i gestori delle discoteche attendevano solo una data precisa per riprendere le attività, dopo il via libera degli esperti del Cts. Palazzo Chigi ha invece scelto ancora una volta la via della prudenza, a fronte del rischio crescente della diffusione della variante Delta e del calo registrato nelle ultime settimane sulle somministrazioni quotidiane della ... Leggi su open.online (Di giovedì 1 luglio 2021) La riapertura dellepotrebbe non arrivare già da questa estate. Il governo ha deciso di rinviare la decisione sui locali da ballo che si preparavano a riaprire nei primi giorni di. Tra gli ultimi settori a restare chiuso dopo le riaperture iniziate da maggio scorso, i gestori delleattendevano solo una data precisa per riprendere le attività, dopo il via libera degli esperti del Cts. Palazzo Chigi ha invece scelto ancora una volta la via della prudenza, a fronte del rischio crescente della diffusione della variante Delta e del calo registrato nelle ultime settimane sulle somministrazioni quotidiane della ...

Advertising

stanzaselvaggia : Quindi l’accusa di epidemia colposa è solo per le discoteche e non per chi ha preso la scellerata decisone di riapr… - mazzettam : RT @Open_gol: Slitta ancora la data di riapertura delle discoteche. «Un errore» secondo Matteo Bassetti - Open_gol : Slitta ancora la data di riapertura delle discoteche. «Un errore» secondo Matteo Bassetti - lucabattanta : RT @InMonsterland: Oh le discoteche come luogo di droga e promiscuità non sono mai state demonizzate... Vi accadevano cose allucinanti... C… - Domenic30072448 : Governanti, ma che cosa avete contro le #saledaballo o le #discoteche ? Pericolo di assembramenti senza mascherina?… -