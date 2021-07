Inter, la società vuole vendere un titolare, lui spera di andare via a zero (Di giovedì 1 luglio 2021) Ciò che è chiaro, secondo il quotidiano romano, è che al momento non ci sarebbe nessuna intenzione di proporre il rinnovo, a meno di clamorosi dietrofront. Leggi su interdipendenza (Di giovedì 1 luglio 2021) Ciò che è chiaro, secondo il quotidiano romano, è che al momento non ci sarebbe nessuna intenzione di proporre il rinnovo, a meno di clamorosi dietrofront.

Advertising

Resenzatrono : @DiMarzio ahahahaha @DiMarzio ma non vi sembra di esagerare? fate parte dell'endorsment di marotta h24 ormai ahahah… - AndreaZani7 : @Bubu_Inter @ZanforlinOrfeo Ti pare che la Juve SI PERMETTA di corteggiare a lungo un giocatore? Macché, è lui gioc… - sportli26181512 : #Marketing #Notizie L’Inter stringe sullo sponsor: sarà società tecnologica USA: Con l’addio ufficiale di Pirelli,… - SorellaBaderla : RT @macheoooh38: Società inter “raga, siamo messi male, non aspettatevi un cazzo dal mercato perché abbiamo perso troppi soldi, per cui nie… - lookatbald : RT @irrisolvibile: ?? Ultim'ora: Inter ??L'aumento di capitale della società nerazzurra procede spedito, ad oggi raccolti dai tifosi VIP ben… -

Ultime Notizie dalla rete : Inter società Inter, la società vuole vendere un titolare, lui spera di andare via a zero Inter, nella giornata di ieri Marotta ed Ausilio hanno dichiarato in maniera chiara che nessun altro big, dopo Hakimi, partirà in questa sessione di calciomercato. L'unica ipotesi in cui ciò potesse ...

Un cappuccino con Sconcerti: debiti e aumento di capitale, è inevitabile che si torni al dominio della Juve Siamo quindi davanti a problemi profondi per entrambi le società, ma l'Inter non mette soldi, ridimensiona il progetto tecnico. La Juve ripiana con i soldi della proprietà. E' una dimostrazione di ...

L'Inter stringe sullo sponsor: sarà società tecnologica USA Calcio e Finanza , nella giornata di ieri Marotta ed Ausilio hanno dichiarato in maniera chiara che nessun altro big, dopo Hakimi, partirà in questa sessione di calciomercato. L'unica ipotesi in cui ciò potesse ...Siamo quindi davanti a problemi profondi per entrambi le, ma l'non mette soldi, ridimensiona il progetto tecnico. La Juve ripiana con i soldi della proprietà. E' una dimostrazione di ...