Fognini-Rublev in tv | data | orario | canale e diretta streaming Wimbledon 2021

Fabio Fognini sfida Andrey Rublev al terzo turno di Wimbledon 2021. Il ligure è il primo azzurro a qualificarsi per il terzo round a Londra, grazie ai successi ai danni di Ramos-Vinolas e Djere. Dovrà alzare l'asticella Fabio per avere la meglio anche sul giovane russo. Il match andrà in scena venerdì 2 luglio, con orario ancora da definire in attesa dell'ordine di gioco. La diretta televisiva sarà offerta da Sky Sport (canale 201 o 205), con live streaming fruibile dagli abbonati mediante la piattaforma Sky Go. In alternativa, Sportface.it garantirà ...

