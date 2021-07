FBK e Cassa Centrale Banca in partnership per rafforzare cybersecurity (Di giovedì 1 luglio 2021) (Teleborsa) – La sicurezza al primo posto in un mondo che si sta progressivamente digitalizzando, per mettere al riparo i dati sensibili degli utenti da eventuali attacchi informatici, specie se si parla di servizi Bancari e finanziari. È con questo proposito che è stata avviata la partnership fra il Centro di cybersecurity di FBK e Cassa Centrale Banca, con il supporto di un team dedicato in Allitude, società di ICT e back office del Gruppo. La collaborazione fra le due realtà è finalizzata alla progettazione di un programma di Cyber Threat Intelligence (CTI) che permetta di prevenire ed ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 1 luglio 2021) (Teleborsa) – La sicurezza al primo posto in un mondo che si sta progressivamente digitalizzando, per mettere al riparo i dati sensibili degli utenti da eventuali attacchi informatici, specie se si parla di serviziri e finanziari. È con questo proposito che è stata avviata lafra il Centro didi FBK e, con il supporto di un team dedicato in Allitude, società di ICT e back office del Gruppo. La collaborazione fra le due realtà è finalizzata alla progettazione di un programma di Cyber Threat Intelligence (CTI) che permetta di prevenire ed ...

