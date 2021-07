Europei calcio 2021, Martinez su Hazard e De Bruyne: “Ora non so se giocheranno. Decideranno i medici” (Di giovedì 1 luglio 2021) Un Belgio incerottato quello che si presenterà domani sera, in quel di Monaco di Baviera, per affrontare la Nazionale italiana nei quarti di finale degli Europei di calcio. I Diavoli Rossi, numero uno del ranking Fifa, sono comunque pronti alla sfida con gli azzurri e non si tireranno indietro. Oggi è andata in scena la conferenza stampa della vigilia con il ct Roberto Martinez che si è soffermato sugli infortuni delle due stelle Eden Hazard e Kevin de Bruyne. Le parole: “E’ una corsa contro il tempo per prendere una decisione. Il fatto che mangino tre pasti al giorno è importante, poi vedremo domani. Se è ... Leggi su oasport (Di giovedì 1 luglio 2021) Un Belgio incerottato quello che si presenterà domani sera, in quel di Monaco di Baviera, per affrontare la Nazionale italiana nei quarti di finale deglidi. I Diavoli Rossi, numero uno del ranking Fifa, sono comunque pronti alla sfida con gli azzurri e non si tireranno indietro. Oggi è andata in scena la conferenza stampa della vigilia con il ct Robertoche si è soffermato sugli infortuni delle due stelle Edene Kevin de. Le parole: “E’ una corsa contro il tempo per prendere una decisione. Il fatto che mangino tre pasti al giorno è importante, poi vedremo domani. Se è ...

