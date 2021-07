Diletta Leotta, pace fatta con la mamma di Can: la dedica (Di giovedì 1 luglio 2021) Diletta Leotta e Can Yaman sono volati in Turchia. La conduttrice e volto di Dazn sta trascorrendo le sue giornate con la famiglia dell’attore Nelle scorse settimane si è parlato tanto di un astio tra la madre di Can Yaman e Diletta Leotta. Secondo alcune indiscrezioni suocera e nuova non avevano un bel rapporto e pare che proprio la signora Guldem non provasse molta stima per la nuova arrivata in casa. Alcune foto, però e anche una dolcissima dedica smentirebbero tali voci e confermerebbero tutt’altro. pace fatta tra Diletta ... Leggi su formatonews (Di giovedì 1 luglio 2021)e Can Yaman sono volati in Turchia. La conduttrice e volto di Dazn sta trascorrendo le sue giornate con la famiglia dell’attore Nelle scorse settimane si è parlato tanto di un astio tra la madre di Can Yaman e. Secondo alcune indiscrezioni suocera e nuova non avevano un bel rapporto e pare che proprio la signora Guldem non provasse molta stima per la nuova arrivata in casa. Alcune foto, però e anche una dolcissimasmentirebbero tali voci e confermerebbero tutt’altro.tra...

