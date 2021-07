Da Leu a Forza Italia, richieste di dimissioni nei confronti della consigliera di Cesano Boscone dopo le frasi choc sul Pride – Video (Di giovedì 1 luglio 2021) Arrivano le richieste di dimissioni, bipartisan, nei confronti della consigliera di Forza Italia di Cesano Boscone, Antonia Parisotto, che durante il Consiglio comunale aveva definito il Pride di Milano un “ritrovo di disadattati e schizoidi in piena crisi dissociativa e di ragazzi manipolati”. Sia Liberi e Uguali, per bocca di Francesco Laforgia, sia lo stesso partito di Silvio Berlusconi, per bocca di Elio Vito, hanno chiesto le dimissioni di Parisotto. “Parole gravissime intrise di omofobia“, ha detto ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 1 luglio 2021) Arrivano ledi, bipartisan, neididi, Antonia Parisotto, che durante il Consiglio comunale aveva definito ildi Milano un “ritrovo di disadattati e schizoidi in piena crisi dissociativa e di ragazzi manipolati”. Sia Liberi e Uguali, per bocca di Francesco Laforgia, sia lo stesso partito di Silvio Berlusconi, per bocca di Elio Vito, hanno chiesto ledi Parisotto. “Parole gravissime intrise di omofobia“, ha detto ...

Advertising

Alberto28075665 : RT @fattoquotidiano: Da Leu a Forza Italia, richieste di dimissioni nei confronti della consigliera di Cesano Boscone dopo le frasi choc su… - Dome689 : RT @fattoquotidiano: Da Leu a Forza Italia, richieste di dimissioni nei confronti della consigliera di Cesano Boscone dopo le frasi choc su… - fattoquotidiano : Da Leu a Forza Italia, richieste di dimissioni nei confronti della consigliera di Cesano Boscone dopo le frasi choc… - Claudio50086657 : @riccardomonet Per far qualche precisazione, ' poi insieme a PD ,Italia viva e lei lottò in favore dell'Europa , og… - Biofafafa : @PoliticaPerJedi Quelle del Pd, oppure di fratelli d’Italia, oppure di forza Italia, oppure della lega, oppure dei radicali, o forse di leu… -