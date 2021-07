CR7 non lascia, anzi prolunga fino al 2023 (Di giovedì 1 luglio 2021) E' l'indiscrezione dal Portogallo: un rilancio reso possibile per la Juve dall'aumento di capitale di 400 milioni. Arrivabene nominato ad di PAOLO GRILLI Leggi su quotidiano (Di giovedì 1 luglio 2021) E' l'indiscrezione dal Portogallo: un rilancio reso possibile per la Juve dall'aumento di capitale di 400 milioni. Arrivabene nominato ad di PAOLO GRILLI

Advertising

MarcelloChirico : Incontro privato, e molto cordiale, tra #Agnelli e #Mendes (non a Torino) : non pare tiri aria di divorzio tra… - PSGInMyBlood : RT @Eurosport_IT: Messi svincolato di lusso ?? Mbappè non vuole rinnovare con il PSG ?? Ronaldo, ore decisive per il futuro ? Ecco l'edico… - Eurosport_IT : Messi svincolato di lusso ?? Mbappè non vuole rinnovare con il PSG ?? Ronaldo, ore decisive per il futuro ? Ecco l… - MErsettis : RT @n_filippo7: … e Arrivabene non va bene …. E Allegri minestra riscaldata … e con Locatelli che vogliamo fa … E Pinso che rinnova non va… - guforobot : @cantafio88 E intanto non riuscite a togliervi #cr7 -