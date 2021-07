Concorsi truccati, ai domiciliari segretario dem di Latina e consulente della Difesa (Di giovedì 1 luglio 2021) Il segretario del Pd di Latina Claudio Moscardelli è finito agli arresti domiciliari in un'inchiesta su presunti Concorsi truccati nella Regione Lazio. L'accusa è di corruzione e istigazione alla rilevazione del segreto di ufficio. La vicenda riguarda il concorso regionale per l'assegnazione di 23 posti da collaboratore amministrativo. Insieme a Moscardelli è stato raggiunto da misura cautelare anche il dirigente della Asl locale di Latina Claudio Rainone. Moscardelli è coordinatore regionale di Base riformista, e figura tra i consulenti del ministero ... Leggi su ilfoglio (Di giovedì 1 luglio 2021) Ildel Pd diClaudio Moscardelli è finito agli arrestiin un'inchiesta su presuntinella Regione Lazio. L'accusa è di corruzione e istigazione alla rilevazione del segreto di ufficio. La vicenda riguarda il concorso regionale per l'assegnazione di 23 posti da collaboratore amministrativo. Insieme a Moscardelli è stato raggiunto da misura cautelare anche il dirigenteAsl locale diClaudio Rainone. Moscardelli è coordinatore regionale di Base riformista, e figura tra i consulenti del ministero ...

Advertising

repubblica : Lazio, concorsi truccati in Regione, arrestato segretario provinciale Pd. Le intercettazioni: 'Mi mandi le domande… - MediasetTgcom24 : Latina, concorsi truccati: arrestato segretario provinciale Pd - fattoquotidiano : Concorsi truccati, arrestato il segretario provinciale del Pd di Latina. Misura cautelare anche per dirigente della… - marino29b : RT @Virus1979C: Concorsi truccati, arrestato il segretario provinciale del Pd di Latina. Misura cautelare anche per dirigente della Asl loc… - N36volpe1973 : Concorsi truccati, arrestato il segretario provinciale del #Pd di Latina. Misura cautelare anche per dirigente dell… -