Classifica Matteo Berrettini, proiezioni ranking ATP col 3° turno a Wimbledon. N.8 del mondo, ma Federer non molla (Di giovedì 1 luglio 2021) Si infiamma la lotta per l’ottavo posto nel ranking ATP tra lo svizzero Roger Federer e l’azzurro Matteo Berrettini: i due sono tornati in campo a Wimbledon dopo una settimana di pausa, e qui Federer deve difendere 1200 punti (in caso di risultato peggiore delle semifinali ne terrebbe comunque 600), mentre Berrettini ne difende 180, (ne avrebbe tenuti comunque 90 in caso di risultato peggiore del terzo turno, raggiunto invece oggi). Pare plausibile che il sorpasso ufficiale possa avvenire alla fine di Wimbledon, in relazione ai risultati ... Leggi su oasport (Di giovedì 1 luglio 2021) Si infiamma la lotta per l’ottavo posto nelATP tra lo svizzero Rogere l’azzurro: i due sono tornati in campo adopo una settimana di pausa, e quideve difendere 1200 punti (in caso di risultato peggiore delle semifinali ne terrebbe comunque 600), mentrene difende 180, (ne avrebbe tenuti comunque 90 in caso di risultato peggiore del terzo, raggiunto invece oggi). Pare plausibile che il sorpasso ufficiale possa avvenire alla fine di, in relazione ai risultati ...

